«Визитная карточка Европы»: Захарова резко высказалась о прослушке Сийярто

Захарова заявила об отсутствии единства в Европе после прослушки Сийярто

Прослушивание мобильного устройства министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто показало, что ни о каком европейском единстве речи быть не может. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — отметила она.

При этом дипломат высоко оценила действия венгерского руководства. Захарова подчеркнула, что власти этой страны отстаивают курс, направленный на защиту интересов собственного народа и развитие Венгрии, и открыто об этом заявляют.

Ранее в Венгрии заявили о прослушивании телефона Сийярто иностранной разведкой. Позже стало известно, что этим занимались украинские спецслужбы, которые получили номер министра от венгерского журналиста, связанного с оппозиционной партией «Тиса». Премьер страны Виктор Орбан поручил Минюсту Венгрии начать расследование скандала.

