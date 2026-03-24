«Визитная карточка Европы»: Захарова резко высказалась о прослушке Сийярто

|
Мурад Устаров
За главой МИД Венгрии следили украинские спецслужбы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова заявила об отсутствии единства в Европе после прослушки Сийярто

Прослушивание мобильного устройства министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто показало, что ни о каком европейском единстве речи быть не может. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — отметила она.

При этом дипломат высоко оценила действия венгерского руководства. Захарова подчеркнула, что власти этой страны отстаивают курс, направленный на защиту интересов собственного народа и развитие Венгрии, и открыто об этом заявляют.

Ранее в Венгрии заявили о прослушивании телефона Сийярто иностранной разведкой. Позже стало известно, что этим занимались украинские спецслужбы, которые получили номер министра от венгерского журналиста, связанного с оппозиционной партией «Тиса». Премьер страны Виктор Орбан поручил Минюсту Венгрии начать расследование скандала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео