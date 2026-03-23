Телефон главы МИД Венгрии прослушивала зарубежная разведка

Скандал международного масштаба разгорается в Венгрии. Телефон министра иностранных дел прослушивала зарубежная разведка. Это подтвердил Петер Сийярто. По сообщению венгерской прессы, в это могли быть замешаны европейские и украинские спецслужбы. Ведь Будапешт — известный противник помощи Киеву, в частности он выступал против выделения кредита в 90 миллиардов евро.

Инцидент уже прокомментировал премьер Венгрии. По его мнению, шпионаж из-за рубежа можно считать нападением на страну.

«Прослушивание телефонных разговоров министра правительства — это серьезная атака на Венгрию. Я поручил главе Минюста немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На этом фоне Венгрию исключили из обсуждения важнейших вопросов в Евросоюзе. Как пишет Politico, в Брюсселе опасаются, что Будапешт передает секретную информацию Москве. Из-за этих безосновательных подозрений в ЕС все чаще проводят встречи с участием всего нескольких стран.

С громкими обвинениями в адрес Будапешта публично выступила Польша. Премьер Дональд Туск заявил, что венгерские представители якобы передают Кремлю данные со всех заседаний Евросоюза. При этом никаких доказательств он не привел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.