Мед и паштет? Россиян предупредили, что могут не пропустить в салон самолета

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Правило «100 миллилитров» касается не только жидкостей, но и вязких продуктов.

Что запретили в ручной клади — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Турагент Адамушкина: мед и паштет могут не пропустить в салон самолета

Любимые лакомства и средства гигиены могут стать причиной задержки на досмотре в аэропорту, поскольку мед, варенье, паштет и даже свечи приравниваются к жидкостям. Об этом в беседе с Life.ru рассказала турагент Олеся Адамушкина.

«Каждая емкость — не более 100 мл, общий объем — до одного литра на человека. Все это должно помещаться в один закрывающийся пакет с зип-застежкой размером около 20×20 см», — разъяснила собеседница издания.

По ее словам, ключевое значение имеет объем флакона, указанный на упаковке, а не остаток средства внутри. Почти пустая баночка крема на 200 мл уже считается нарушением. Исключение составляют только детское питание на время рейса, рецептурные лекарства и диетические продукты по назначению врача. Покупки из Duty Free разрешены исключительно в запечатанном пакете с чеком при условии, что его не вскрывали до посадки.

Строгие правила касаются и гаджетов. Портативный аккумулятор, ноутбуки и любые литиевые батареи запрещено сдавать в багаж из-за риска самовозгорания, их берут только в салон. Вздутые или поврежденные аккумуляторы к перевозке не допустят вовсе.

Любителям маникюра также стоит быть начеку — с лета 2024 года в ручной клади нельзя провозить даже маникюрные ножницы и металлические пилки. Зажигалку разрешается оставить лишь одну, и она должна лежать строго в кармане, а не в сумке.

Эксперт подчеркнула, что все действующие ограничения закреплены в Федеральных авиационных правилах (приказ Минтранса № 104), а само правило «100 мл» появилось после предотвращения крупного теракта в 2006 году, когда злоумышленники пытались спрятать жидкую взрывчатку в бутылках.

Ранее 5-tv.ru писал, как уместить максимум вещей в ручную кладь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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