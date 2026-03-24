Подняли город на уши: пропавшие в Пензе школьницы уехали «просто погулять»

К их поискам привлекли около двух десятков человек.

В Пензенской области развернулись поиски двух 14-летних школьниц, которые внезапно исчезли и перестали выходить на связь. Позже стало известно, что девочек удалось найти живыми — они оказались в соседнем регионе.

По данным поискового отряда и полиции, подростки пропали 19 марта. Однако заявление от родителей поступило лишь спустя два дня.

«21-го числа в полицию поступило заявление от родителей. Осуществляем розыск этих девочек», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Информация о пропаже быстро распространилась в волонтерских сообществах. В частности, ориентировки появились в группе «Лиза Алерт» Пензенской области.

Добровольцы не исключали, что школьницы могли уехать в сторону Саратовской области: проверялась версия о том, что подростки воспользовались попутным транспортом, в том числе грузовой машиной.

К поисковой операции подключились силы сразу двух регионов. В работе участвовали как сотрудники полиции, так и добровольцы поисково-спасательных отрядов.

Представители саратовского подразделения сообщили, что к поискам привлекли около двух десятков человек, в том числе специалистов из Пензенской области. Особое внимание уделяли трассам и приграничным территориям, где девочек видели в последний раз.

Позднее правоохранители подтвердили: несовершеннолетних удалось обнаружить в Саратове. По предварительной информации, они добрались туда на попутных автомобилях.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что подростки решили отправиться в поездку ради прогулки и не осознавали возможных последствий своего поступка.

«Нашли их в Саратове. Они приехали на попутках просто погулять», — сообщил собеседник.

Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках, включая сотрудников полиции из разных подразделений. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
