Ураган разрушил приют для животных в Подмосковье и разогнал собак

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 118 0

Подопечные от страха разбежались.

Ураган разрушил приют для животных в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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На Московский регион обрушился ураган. Мощный шквалистый ветер разрушил приют «Мурзик Шарики» в Шаховской, сообщили сами сотрудники приюта в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных ими кадрах видно, что многие вольеры получили серьезные повреждения. Собаки от страха разбежались. Сейчас сотрудники приюта ищут хвостатых под проливным дождем.

«Где-то треть вольеров уничтожена. Остальные сильно повреждены. Часть собак разбежались. Сейчас ищем. Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода — чуть не сгорели. Нас полностью обесточили», — сообщили в приюте.

Ранее смерч сорвал крыши с домов и повредил линии электропередачи в Башкирии. А в Дагестане вновь прошли разрушительные ливни, мощные потоки размывают дороги. Более 50 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. При этом синоптики вновь обещают обильные осадки. В эпицентре бушующей непогоды оказался и Урал. Тысячи человек остались без электричества, не обошлось без пострадавших.

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