«Я у него божество»: Сюткин о младшем сыне

Валерий Сюткин о младшем сыне: я у него божество

Заслуженный артист России Валерий Сюткин признался, что старается посвящать все свободное время младшему сыну Леве, которому скоро исполнится шесть лет. По словам музыканта, мальчик уже сейчас удивляет окружающих техническими знаниями и любовью к сложным конструкторам. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Артист отметил, что после насыщенного гастрольного графика обязательно выделяет несколько дней, чтобы провести их с ребенком.

«Обычно месяц плотный, дальше я просто выделяю неделю, когда занимаемся с сынишкой. Здесь спорт. Но зато я у него божество, потому что он очень любит Lego», — рассказал Сюткин.

По словам певца, Лева уже собирает сложнейшие наборы, рассчитанные на взрослых.

«Ему еще и шести нет, пять. Он собирает наборы 18+, любые навороты. Мы уже собрали „Титаник“. Последний был автомобиль Porsche 911 в гоночной версии. Там порядка трех тысяч деталей», — поделился артист.

Однако больше всего сына, как признался Сюткин, увлекает техника и история авиации. Вместо мультфильмов мальчик предпочитает документальные фильмы.

«Если вы ему дадите iPad, он никогда не будет мультики смотреть. Он включит технический фильм, например, про катастрофу „Конкорда“. Может посмотреть его несколько раз», — отметил исполнитель.

По словам музыканта, гости всегда удивляются эрудиции Левы.

«Когда приходят гости, говорят: „Лева, расскажи что-нибудь“. И он начинает: такого-то июля, на такую-то полосу… Все сидят и слушают. Это очень трогательно, очень смешно, но при этом очень компетентно», — рассказал Сюткин.

Артист добавил, что сын также проявляет выдающиеся способности к математике, поэтому пока не торопится приобщать его к музыке.

«Он очень хорошо считает, делит, умножает огромные числа. Пока точно с гитаркой я его не знакомлю — не хочу. Это очень опасно», — с улыбкой заключил певец.

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