«Банановая республика»: Дуров обвинил Европу в подрыве демократии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 68 0

Всему виной — принятый Европарламентом закон о сканировании переписок и файлов в соцсетях.

Почему Павел Дуров считает Европу банановой республикой

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Дуров назвал Европу «банановой республикой» после принятия закона о переписках

После принятия закона Chat Control, разрешающего сканировать частную переписку пользователей мессенджеров, Евросоюз фактически превратился в «банановую республику». Такое мнение выразил бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров.

Он обратил внимание на сообщения о том, что для принятия закона в Европарламенте организовали срочное голосование во время отпусков, в результате документ был одобрен в присутствии всего нескольких представителей. Дуров отметил, что в этом нет ничего демократического.

«Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

При этом Дуров заверил, что его мессенджер не станет проверять переписки пользователей, несмотря на решения ЕС.

«Telegram не будет сканировать личные сообщения пользователей, какими бы бананово-республиканскими трюками не пользовались в Евросоюзе», — подчеркнул бизнесмен.

Закон Chat Control в ЕС ранее назвали временной мерой, его действие продлится до апреля 2028 года.

Накануне Европарламент выступил за появление цифрового евро. Новую валюту введут в тестовом режиме уже в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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