Живет в Бразилии: сколько лет самому старому человеку в мире

Диана Кулманакова
Долгожитель не отказывает себе в кофе и так и не бросил курить.

Кто является самым старым человеком в мире: рекорд

Daily Star: самый старый человек в мире найден в бразильском доме престарелых

В Бразилии нашли старейшего человека в мире. Им оказался 118-летний Луис Карлос дус Сантоса, который живет в доме престарелых. Об этом сообщило Daily Star.

Мужчина родился 15 февраля 1908 года в небольшом городке Элои-Мендис. Его возраст подтверждается архивными документами.

На текущий момент Книга рекордов Гиннесса все еще считает старейшим человеком 118-летнюю британку Этель Катерхэм. Однако новые данные могут изменить этот статус.

Несмотря на свой почтенный возраст, Луис Карлос ведет активный образ жизни в доме престарелых, где он находится с 1971 года. Мужчина до сих пор курит. Он также очень любит кофе, который пьет трижды в день по строгому расписанию.

Сотрудники учреждения отметили, что их подопечный почти не разговаривает. Однако мужчина понимает окружающих и общается при помощи жестов.

Долгожитель никогда не был женат и не имеет детей. Всю свою жизнь он посвятил тяжелому фермерскому труду в сельской местности, что, возможно, и стало залогом его крепкого здоровья.

Медицинские показатели бразильца поразили врачей. Он не принимает никаких лекарств, кроме витаминов, и не страдает от хронических заболеваний.

Из странностей поведения персонал отмечает любовь мужчины к коллекционированию мелкой гальки, которую он выкладывает ровными рядами. Он также никогда не спит в горизонтальном положении.

Даже период пандемии COVID-19 не подорвал его силы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
4:35
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео