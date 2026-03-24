«След» стал самым популярным российским сериалом в стране

Грандиозное событие для тех, кто кино любит и кто его снимает, проходит в Москве. Там представляют 100 лучших сериалов 2025 года. «Медиалогия» составила Российский рейтинг многосерийных фильмов, которые зрители чаще всего искали, смотрели и обсуждали в сети. Сериал «След» не только вошел в тройку лидеров, но и признан самым популярным из отечественных картин. Какие работы еще попали в список, знает корреспондент «Известий» Николай Никулин. Он уже готов рассказать, что будут снимать и будут смотреть в следующем сезоне.

У каждого зрителя свои любимые сериалы. Сколько предпочтений, столько и жанров. Спорить о том, какой из них лучше, — портал в бездну вкусовщины. Но теперь появился инструмент, который объективно может замерить популярность того или иного проекта, а значит, и его качество.

«Рейтинг, который представили ведущие российские медиаменеджеры, — это открытый, доступный и единственный инструмент, помогающий ориентироваться в мире сериалов как экспертам, так и зрителям. Так, в первой двадцатке за 2025 год мы видим и отечественные комедийные ситкомы, и зарубежные остросюжетные триллеры, и — внимание — турецкие мелодрамы», — отметил корреспондент.

Самым популярным сериалом 2025 года стала южнокорейская экзотика «Игра в кальмара» — тут и игра на выживание, и социальные конфликты, и азиатская актерская школа. Сработали все факторы.

Вторым стал сериал «Очень странные дела», фантастическая история о борьбе подростков с мистической силой из обратной стороны мира.

А на третьем месте расположился народный рекордсмен по количеству серий — «След». В первой десятке есть и такие известные проекты, как музыкальная драма «Ландыши» и детектив о поимке маньяка «Фишер».

«Мы прекрасно понимаем, что, например, сериал „Фишер“ запустил франшизу, сериал „Слово пацана“ вообще запустил тенденцию „давайте выскажемся на тему 1990-х“. Сериал „Ландыши“ показал историю военных совершенно с другой стороны и, мне кажется, задает тоже определенный тренд», — отметил продюсер Дмитрий Табарчук.

Рейтинг учитывает как интерес в поисковых запросах, так и, собственно, просмотр на телевидении и онлайн-платформах. Также, что немаловажно, берется во внимание степень освещенности в СМИ и социальных сетях. Каждый сериал получает определенное количество баллов, исходя из данных 19 разных метрик. Так, при помощи математической формулы «Игра в кальмара» получила 42 861 балл, а триллер «Ходячие мертвецы», оказавшийся на 13-м месте, — 7767 баллов.

«Такого рода рейтинги подсказывают, где лакуны, что не сделано, какие жанры не затронуты. Просто зритель, он сложный, и он не хочет одного и того же. Нельзя человека кормить одной и той же кашей каждый день», — считает сценарист Андрей Золотарев.

В списке 100 самых популярных — 60% российских сериалов.

«Нам очень важно знать и понимать, что та или иная тема, тот или иной формат, тот или иной актер, тот или иной жанр, действительно, востребован. Это такой существенный указующий перст, который подсказывает нам, что же, действительно нужно в моменте для нашей зрительской аудитории», — говорит продюсер Анатолий Тупицын.

Для производителей сериалов отныне есть важные данные, на которые можно ориентироваться при создании нового контента. А для зрителя — возможность познакомиться с тем, что популярно сейчас.

