«Невозможно запретить»: Матвиенко о русском искусстве в недружественных странах

Валентина Матвиенко встретилась с главными театральными деятелями страны

С какими вызовами сталкивается сегодня театральное искусство, говорят сегодня в Совете Федерации. Валентина Матвиенко в эти минуты проводит встречу с главными театральными деятелями страны. Глава палаты регионов призвала завершить строительство Национального театрального центра в Москве, а также усилить поддержку российских трупп за рубежом.

«Показательно, что, когда в недружественных странах началась русофобская кампания, первыми под удар попали именно деятели культуры, русскоязычные театры. До сих пор, как мы знаем, наши недоброжелатели пытаются отменять гастроли российских артистов. Но жизнь показала, что наше искусство имеет общечеловеческое значение, и его невозможно ни отменить, ни запретить», — подчеркнула Матвиенко.

Валентина Матвиенко подчеркнула: российский театр всегда понимал свою ответственность перед зрителем. Артисты, часто рискуя жизнью, выступают перед бойцами в зоне специальной военной операции. Театры направляют гуманитарную помощь на передовую. Нередко актеры и сотрудники театров уходят на фронт добровольцами.

