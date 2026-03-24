Секта за школьной партой: в Подмосковье детей учили молиться Кришне

В обычном частном доме обнаружили учебное заведение с неожиданной программой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Источник; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В нелегальной школе Подмосковья детей учили молиться Кришне
В Подмосковье правоохранители выявили и остановили работу нелегального образовательного учреждения, где обучение совмещалось с религиозными практиками. Как сообщил источник 5-tv.ru, школа действовала в частном доме, расположенном в деревне Коргашино.
Организаторами выступили представители кришнаитского движения. В заведении, помимо стандартных предметов, школьников приобщали к религиозным обрядам, заставляли участвовать в молитвах и изучать специализированную духовную литературу.
«Функционерами секты кришнаитов организована школа, в которой, помимо общеобразовательных предметов, детей заставляли молиться Кришне, совершать обряды и читать тематическую литературу религиозной организации», — отметил источник.
На уроках детям рассказывали о религиозных традициях, а в классной документации вместо настоящих имен использовались духовные псевдонимы.
Согласно расписанию, наряду с арифметикой, английским языком, географией, историей, биологией и занятиями по рисованию, ученики осваивали духовные практики и игру на индийских музыкальных инструментах. В конце недели первым занятием у них значилась коллективная молитва в храме.
В социальных сетях школу позиционировали как альтернативный формат обучения для учеников с первого по шестой класс. Родителям обещали участие детей в утренних религиозных программах и прогулки в природной зоне возле Акуловского гидроузла.
Выяснилось, что учреждение работало без необходимой лицензии. Кроме того, занятия проходили с нарушениями санитарных требований и правил пожарной безопасности. По факту незаконной миссионерской деятельности составлены административные материалы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?