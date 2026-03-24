В Москве усилили контроль качества воды из-за весеннего половодья

В Москве в период весеннего половодья усилили контроль качества воды. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, профильные службы перевели лаборатории и инспекции зон санитарной охраны на усиленный режим работы. Специалисты увеличили число контрольных точек, где проводят отбор проб, в том числе в устьях малых рек и притоках.

«Согласно регламенту, в этот период взятие проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки», — отметил Бирюков.

Такие меры позволяют своевременно выявлять возможные источники загрязнения и предотвращать попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талыми водами. Анализ проводят на разных глубинах, что дает возможность фиксировать изменения состава воды и получать объективные данные о состоянии водоемов.

Дополнительно контроль осуществляют автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети. Оборудование в непрерывном режиме отслеживает 18 ключевых показателей, включая мутность, цветность и электропроводность.

На станциях водоподготовки в период половодья контроль на всех этапах технологической цепочки проводят каждые два часа, при необходимости — чаще. Полученные данные поступают в единую информационную систему, что обеспечивает оперативное реагирование. В частности, специалисты могут корректировать дозировку реагентов или задействовать дополнительные методы очистки.

