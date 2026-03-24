Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

Собянин: Инновации московских компаний трансформируют строительную отрасль

Столичные инновации в строительстве позволяют существенно повысить качество и безопасность возводимых объектов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, активное внедрение новых технологий в строительную отрасль столицы способствует созданию более долговечных и экологичных объектов.

В Москве ежегодно строятся миллионы квадратных метров жилья, а также объекты социальной и транспортной инфраструктуры — школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы и путепроводы. В условиях значительных объемов строительства, внедрение передовых технологий становится необходимым для обеспечения качества и оптимизации затрат.

«Многие инновации рождаются непосредственно в Москве, в том числе благодаря участникам Московского инновационного кластера и выпускникам программ „Академия инноваторов“ и „Новатор Москвы“. Благодаря им строительная отрасль Москвы чувствует себя увереннее, а москвичи получают качественные здания, которые будут хорошо служить многие десятилетия», — написал Собянин в своем блоге.

Одной из ярких разработок стал проект компании «Вирсайн инновации», участника пилотного тестирования Московского инновационного кластера. Ее специалисты создали систему дистанционного управления строительными кранами, позволяющую операторам работать с земли, используя пульт управления и большие экраны. Это решение значительно повышает производительность, поскольку один оператор может управлять несколькими кранами одновременно, что оптимизирует работу на строительных площадках.

Кроме того, по оценкам компании, система сокращает количество потенциально опасных ситуаций при перемещении строительных грузов на 70%. В настоящее время технология используется при строительстве нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а по результатам испытаний планируется ее распространение на другие строительные объекты столицы.

Еще одной значимой разработкой является технология компании «РусАпс», которая разработала набор типовых элементов для серийного производства строительных конструкций. Эти элементы, включая стеновые панели и плиты перекрытий, позволяют значительно ускорить возведение зданий, в том числе многоквартирных домов высотой до 12 этажей. Конструкции собираются по принципу «конструктора», без использования сварки или бетонных смесей, что ускоряет процесс строительства и снижает затраты. На данный момент компания завершила испытания и получила сертификаты для серийного производства, а также готовит первый строительный проект с применением новых конструкций.

Компания «Райграс» представила мобильный 3D-сканер «Л-Скан Нано», который позволяет эффективно контролировать ход строительства. Используя технологии искусственного интеллекта и Slam, устройство создает точную цифровую копию объекта, что позволяет автоматизировать проверку и сверку с проектными данными. Это значительно ускоряет подготовку отчетности и снижает вероятность ошибок, особенно при возведении сложных объектов. Мобильный сканер имеет компактный размер, весит меньше килограмма и не требует использования GPS или специальных меток для работы. В настоящее время сканер используется в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Компания «ТСМ Групп» представила инновационное защитное покрытие Tsmceramic, которое отличается высокой огнезащитной и термозащитной устойчивостью. В составе покрытия использованы вакуумные керамические микросферы, что обеспечивает его высокие эксплуатационные характеристики. Это покрытие препятствует промерзанию стен и образованию плесени, а также защищает от коррозии и химического воздействия.

Разработка была удостоена премии «Новатор Москвы» в 2023 году.

