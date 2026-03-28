«Будет казаться, что вы танцуете»: как танго помогает победить болезнь Паркинсона

NYT: танго помогает победить болезнь Паркинсона

В больнице Рамос Мехиа в Буэнос-Айресе раз в неделю звучит музыка Освальдо Пульезе, а в зале кружатся пары. Здесь танго — не просто национальная гордость Аргентины, а часть медицинской программы для пациентов с болезнью Паркинсона. Участники приходят с тростями и костылями, а иногда уходят без них. Об этом сообщила New York Times.

Как танец стал терапией

Программа существует около 15 лет. Началось все с пациентки, которая с детства занималась танго и заметила: движения помогают ей справляться с проблемами координации и походки. Ее наблюдение поддержал невролог Нелида Гарретто.

Теперь каждую неделю около десятка пациентов собираются, чтобы под руководством профессионального танцора Мануэля Фирмани выполнять упражнения на осанку, равновесие и координацию.

Занятие начинается с разминки в кругу. «Чтобы все настроились, подготовили и пробудили тело», объясняет инструктор. Упражнения подбирают в зависимости от состояния участников, которые выполняют их стоя или сидя.

Почему танго помогает

Неврологи объясняют эффективность метода особенностями самого танца. При болезни Паркинсона страдают способности начинать движение, менять направление и сохранять равновесие.

Танго требует постоянной смены ритма, многозадачности и синхронизации с партнером и музыкой. Движения спиной вперед, которые часто пугают пациентов, здесь становятся частью тренировки, заставляя мозг концентрироваться на сложной задаче.

Особенно полезны классические элементы. Упражнение «сэндвич» (когда одна нога скользит между ног партнера) дает четкие ориентиры для управления телом, а перенос веса с одной ноги на другую помогает при подъеме на бордюр.

Танцуют все: от инвалидных колясок до милонг

К каждому пациенту прикрепляют партнера без болезни Паркинсона — родственника, друга или волонтера.

«От нас требуют того же, что и от других. Никто не говорит: «О, бедняжка, у тебя болезнь Паркинсона», — поделилась 59-летняя Лилиана Гарай, у которой заболевание диагностировали 20 лет назад.

Она пришла в программу в 2011 году без опыта танго. Теперь, когда действие лекарств ослабевает и появляется скованность, она дома отрабатывает восьмишаговую фигуру, выписывая носками на полу «восьмерку, как символ бесконечности».

Когда тело застывает в наклоне, она делает движение ногой назад, в сторону и вперед — как на занятиях.

«Это помогает снять скованность, и я снова могу ходить», — рассказала она.

Вдохновленная результатами, Лилиана теперь сама организует милонги — вечеринки в стиле танго — в своем городе Сьюдадела. Чтобы попасть на занятия в больницу, она преодолевает большие расстояния на общественном транспорте.

Танго как образ жизни

По словам психолога и исследователя Деборы Рабинович, участвовавшей в создании программы, терапевтический эффект танго в Аргентине усиливается его культурным значением.

Знакомая музыка и движения, важные для национальной идентичности, дают пациентам эмоциональную поддержку, которая так же важна, как и физическая нагрузка.

«Для тех, кто чувствует, что их тело их как бы предает, это возможность почувствовать свое тело совершенно по-новому. Вы можете почти не двигаться, но вам будет казаться, что вы танцуете», — отметила эксперт.

Исследовательница уточнила, что подобные программы танцевальной терапии существуют и в других странах, в том числе в США, для пациентов с рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.

Но в Буэнос-Айресе у танго особая миссия.

