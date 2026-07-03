Не только грипп: в Роспотребнадзоре предупредили туристов с Бали о риске лихорадки Денге

Роспотребнадзор: туристы на Бали могут перепутать лихорадку Денге с гриппом

Роспотребнадзор порекомендовал вернувшимся с Бали россиянам следить за самочувствием, так как под видом гриппа может скрываться лихорадка Денге. Об этом пресс-служба ведомства написала в канале мессенджера МАКС.

В ведомстве отметили, что продолжают в постоянном режиме отслеживать эпидемиологическую ситуацию как в России, так и за рубежом.

В Индонезии фиксируется сезонный подъем гриппа. Это связано с тем, что Бали находится в Южном полушарии, в котором в летние месяцы традиционно растет заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными инфекциями.

В свою очередь, курортные зоны остаются местами повышенного риска для распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Кроме того, на многих курортных территориях встречаются природно-очаговые инфекции.

Ситуацию может осложнять и акклиматизация. После длительного перелета, смены часовых поясов и пребывания в тропической жаре иммунитет туриста временно ослабевает. При этом в закрытых помещениях с кондиционерами вирусы могут распространяться особенно активно.

Особое внимание в Роспотребнадзоре обратили на то, что симптомы гриппа на Бали можно спутать с проявлениями лихорадки денге. В ведомстве пояснили, что на ранней стадии болезнь может выглядеть почти так же: у человека поднимается высокая температура, появляется сильная головная боль, ломота в теле, тошнота и общее недомогание.

Так, в Индонезии зарегистрировали более 34 тысяч случаев лихорадки денге с начала 2026 года. Из них 81 случай закончился смертью.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу России продолжает работать система «Периметр». Она анализирует эпидемические риски в режиме онлайн и помогает контролировать возможный завоз инфекций.

Ранее стало известно, что десятки российских туристов заразились гонконгским гриппом на Бали. По имеющимся данным, некоторые заболевшие переносят инфекцию тяжело, а у части пациентов, помимо основных симптомов, наблюдаются рвота и тошнота.

Как до этого сообщал 5-tv.ru, в России разработали вакцину против лихорадки денге.

Лихорадка денге — острая вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы комаров. Ежегодно в мире регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заражения.

Заболевание распространено в тропических и субтропических регионах. Тяжелые формы денге могут приводить к опасным осложнениям и летальному исходу.

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