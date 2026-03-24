Два футбольных поля: на Луне обнаружили свежий кратер от удара массивного объекта

Mirror: на Луне обнаружен гигантский ударный кратер от массивного объекта

Американское космическое агентство НАСА зарегистрировало редчайшее явление на поверхности Луны. В ходе планового сканирования снимков, полученных камерой Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые заметили свежий след от падения массивного объекта. Об этом сообщило Mirror.

Редкое событие

Размер кратера сопоставим с двумя футбольными полями. Для сравнения ученые использовали данные о других лунных объектах и пришли к выводу, что частота таких событий составляет один раз примерно в 139 лет.

Планетолог Марк Робинсон отметил, что кратер находится на границе между изрезанным лунным нагорьем и обширным плоским морем, которое сформировалось из застывшей магмы. Вокруг него разбросаны камни и пыль, разлетевшиеся на сотни метров в момент удара.

Почему это важно для будущих миссий

Открытие произошло в тот момент, когда НАСА готовится к возвращению человека на Луну. Миссия «Артемида-2», в рамках которой четыре астронавта должны облететь спутник Земли, запланирована не ранее 1 апреля 2026 года.

Отсутствие у Луны атмосферы делает ее уязвимой. При ударе обломки разлетаются на огромной скорости, достигающей километра в секунду, и могут представлять опасность для любых сооружений. Ученые предупреждают, что будущие лунные базы и посадочные модули должны проектироваться с учетом защиты от высокоскоростных частиц.

Сложности программы

Программа «Артемида» столкнулась с техническими трудностями. Изначально запуск «Артемиды-2» планировался на 2024 год, но был перенесен из-за проблем с ракетой Space Launch System (SLS) и капсулой «Орион». Среди неполадок — неисправная система подачи гелия, утечка водорода и дефекты теплозащитного экрана.

Тем не менее НАСА продолжает подготовку. В рамках миссии астронавты совершат десятидневный облет Луны и вернутся на Землю.

Открытие нового кратера еще раз напомнило о суровых условиях, с которыми предстоит столкнуться космонавтам на пути к освоению спутника.

