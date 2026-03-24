Президенты России и Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов

Страны сотрудничают в металлургической и атомной сферах.

Ситуацию на Ближнем Востоке Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Затронули также и украинский вопрос.

Отдельное внимание лидеры уделили реализации совместных проектов. В частности, в металлургической и атомной сферах. Сегодня торжественно начались бетонные работы на площадке строительства АЭС в Узбекистане, где генеральным подрядчиком выступает «Росатом».

Президенты двух стран условились и дальше продолжать активную работу по укреплению стратегического партнерства и союзничества. Владимир Путин также поздравил коллегу и всех граждан республики с праздником весны Навруз.

Ранее в Кремле прошло совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались главные тенденции на мировых рынках, включая колебания цен на энергоресурсы. Владимир Путин призвал нефтегазовые компании направить дополнительные доходы от роста котировок на погашение долгов перед отечественными банками.

