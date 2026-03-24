Боец, удерживавший 68 дней в одиночку позиции в ДНР, получил звезду Героя России

Белоусов вручил золотую звезду Героя России бойцу Ярашеву

Золотую звезду Героя России получил за свой подвиг Сергей Ярашев, который в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в ДНР. Награду бойцу вручил лично министр обороны Андрей Белоусов, он навестил рядового в госпитале.

«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ присвоено рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в приказе.

— Поздравляю, — сказал Белоусов.

— Служу России, — ответил Ярашев.

В ходе сражений за новые рубежи на Красноармейском направлении боец был отрезан от основной группы. Два месяца он, оставаясь в окружении противника, находился на связи с командованием подразделения, передавал разведданные о ВСУ. Отражал атаки штурмовых групп врага, уничтожил несколько огневых точек.

Продуктами и боеприпасами Ярашева снабжали с помощью беспилотников. После — его удалось эвакуировать. В больницу он поступил с огнестрельным ранением и обморожением стоп. Теперь военнослужащему предстоит протезирование. После выписки он хочет продолжить службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

