Боец, удерживавший 68 дней в одиночку позиции в ДНР, получил звезду Героя России

Эфирная новость 77 0

Министр навестил военного в госпитале.

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белоусов вручил золотую звезду Героя России бойцу Ярашеву

Золотую звезду Героя России получил за свой подвиг Сергей Ярашев, который в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в ДНР. Награду бойцу вручил лично министр обороны Андрей Белоусов, он навестил рядового в госпитале.

«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ присвоено рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в приказе.

— Поздравляю, — сказал Белоусов.

— Служу России, — ответил Ярашев.

В ходе сражений за новые рубежи на Красноармейском направлении боец был отрезан от основной группы. Два месяца он, оставаясь в окружении противника, находился на связи с командованием подразделения, передавал разведданные о ВСУ. Отражал атаки штурмовых групп врага, уничтожил несколько огневых точек.

Продуктами и боеприпасами Ярашева снабжали с помощью беспилотников. После — его удалось эвакуировать. В больницу он поступил с огнестрельным ранением и обморожением стоп. Теперь военнослужащему предстоит протезирование. После выписки он хочет продолжить службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
