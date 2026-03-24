«Аналитика рулит»: Марина Белова про популярность сериала «След» у зрителей

Евгения Алешина
«Медиалогия» представила топ-100 самых популярных многосерийных проектов 2025 года, где главный хит Пятого канала занял третье место.

Марина Белова: Пятый канал производит около тысячи эпизодов сериалов за год

Пятый канал производит около тысячи эпизодов сериалов за год. Об этом рассказала заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова в разговоре с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой.

«Аналитика рулит», — сказала Белова, комментируя лидирующие позиции сериала «След».

Главный хит Пятого канала, сериал «След», занял почетное третье место в Российском рейтинге сериалов от компании «Медиалогия». Как считает заместитель генерального директора телеканала, успех проекта заключается в понятных для зрителей героях.

В сериале поднимается тема социальной справедливости, а также соблюдается принцип, по которому «зло всегда будет наказано». Это те герои, которые живут рядом с каждым из нас в любом регионе страны, и с ними происходят разные приключения.

«Пятый канал — это локомотив детективных историй. Сейчас в год мы производим около 1000 эпизодов. <…> Каждую неделю выходит десять премьер, поэтому для нас все очевидно», — сказала она.

Белова отметила, что проекты Пятого канала фигурируют не только в рейтинге от «Медиалогии». По ее мнению, самое главное — понимать интересы целевой аудитории.

«Медиалогия» 24 марта представила Российский рейтинг сериалов. Первым его релизом стал топ-100 самых популярных многосерийных проектов 2025 года.

Для расчета было изучено более тысячи сериалов, вышедших в 2025 году с января по декабрь. Были проанализированы данные о поисковых запросах из различных систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также активности аудитории в социальных медиа.

В общей сложности учитываются 19 разных параметров, а единицей измерения стало количество баллов, которые вычисляются при помощи математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор по контенту Wink Александр Косарим сказал о Российском рейтинге сериалов от «Медиалогии».

