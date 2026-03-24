Болезнь в голове? Существует ли связь между стрессом и раком

Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Многие уверены, что катализатором страшного диагноза являются психоэмоциональное напряжение и тяжелые жизненные потрясения.

Правда ли можно заболеть раком из-за стресса мнение ученых

Cancer: между раком и стрессом на самом деле не существует никакой связи

Сильное эмоциональное напряжение само по себе не повышает вероятность возникновения большинства видов злокачественных опухолей. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Cancer.

Исследователи проанализировали сведения о состоянии здоровья более чем 421 тысячи человек, чтобы понять, как психосоциальные факторы влияют на организм в долгосрочной перспективе. Специалисты изучали влияние потери близких людей, отсутствие социальной поддержки и одиночество.

Также во внимание принимались такие черты личности, как склонность к нейротизму и общее психологическое неблагополучие. За весь период проведения глобального мониторинга зафиксировали свыше 35 тысяч случаев обнаружения рака.

В ходе научной работы выяснилось, что ни для рака простаты, ни для опухолей кишечника или молочной железы нет подтвержденной зависимости от пережитого стресса. Ученые отметили, что некоторая корреляция наблюдалась лишь в случае с раком легкого. Однако детальный разбор показал, что эта связь практически полностью исчезает, если учитывать реальные факторы риска, такие как многолетнее курение и общий образ жизни пациента.

Авторы подчеркивают, что полученные данные крайне важны с этической точки зрения. Часто пациенты начинают винить себя в развитии тяжелого недуга, считая, что болезнь стала следствием их неспособности справиться с хроническим напряжением или жизненными драмами.

Новые результаты доказывают, что переживания не запускают онкологические процессы в организме напрямую. Ранее международные эксперты также установили, что существенную помощь в борьбе с болезнью оказывает физическая активность, которая достоверно снижает риск летального исхода.

