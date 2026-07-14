Неспокойный день: прогноз магнитных бурь на 14 июля

На Земле 14 июля ожидается магнитная буря «оранжевого» уровня. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, пишет URA.RU.

В течение суток индекс Kp, который показывает степень возмущения магнитного поля Земли, будет колебаться от 2,5 до 4,5 балла по девятибалльной шкале. Значения до трех баллов соответствуют спокойной обстановке, четыре балла указывают на возбужденную магнитосферу, а магнитная буря начинается с пяти баллов.

Наивысшего значения геомагнитная активность достигнет около полуночи по московскому времени. Затем она начнет снижаться и к вечеру вернется к спокойным показателям.

Индекс Ap, отражающий среднюю геомагнитную активность за сутки, прогнозируется на уровне 18. Чем выше этот показатель, тем сильнее возмущено магнитное поле Земли.

Показатель F10.7, характеризующий интенсивность радиоизлучения Солнца, составит около 110 единиц. По нему специалисты оценивают общую солнечную активность и вероятность ее воздействия на магнитосферу Земли.

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на головную боль, слабость, нарушения сна и перепады артериального давления. Специалисты советуют соблюдать привычный режим, избегать чрезмерных нагрузок, пить достаточно воды и продолжать прием назначенных врачом препаратов.

По предварительным прогнозам, после 14 июля сильных магнитных бурь до конца месяца не ожидается. Однако данные могут измениться в зависимости от активности Солнца.

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