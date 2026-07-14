Военнослужащие инженерных подразделений 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели разминирование одного из логистических маршрутов в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Данный участок дороги используется для доставки подразделениям продовольствия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. На маршруте неоднократно обнаруживались несдетонировавшие FPV-дроны Вооруженных сил Украины, представляющие угрозу для автомобильной техники и мотоциклов.

В ходе инженерной разведки саперы выявили взрывное устройство, внешне похожее на противотанковую мину ТМ-62. Боеприпас был сброшен беспилотником ВСУ на край дорожной колеи.

Обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожили с помощью накладного заряда. Такой способ позволяет обезвредить мину на безопасном расстоянии, исключив риск срабатывания возможного взрывателя, реагирующего на изменение магнитного поля или положения боеприпаса.

Для обследования местности инженерные подразделения также используют беспилотники коптерного типа. С их помощью выявляют подозрительные объекты, которые затем уничтожают сбросом осколочно-фугасных боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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