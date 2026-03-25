«Не работать»: режиссер Сангаджиев рассказал о своих источниках счастья

Режиссер Сангаджиев: чувствую себя по-настоящему счастливым вне работы

Режиссер фильма «Космическая собака Лида» Евгений Сангаджиев признался, что чувствует себя по-настоящему счастливым вне работы — дома, рядом с семьей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере картины.

По словам Сангаджиева, вопрос о счастье он задает себе практически ежедневно. Он отметил, что постоянно размышляет о том, что можно изменить, чтобы чувствовать себя лучше — как в жизни, так и в профессии.

«Мне кажется, это такой вопрос ежедневный: „Что бы я изменил для того, чтобы было лучше, хуже“. Неважно. Как-то по-другому. Что мне сделать для того, чтобы я был счастлив? Вот мы между этими вопросами существуем. Мне кажется, это само собой разумеющаяся история», — сказал Евгений.

Сангаджиев подчеркнул, что творческий процесс всегда сопровождается ощущением недосказанности. По его мнению, в любой работе остается чувство, что можно было сделать больше, однако итог всегда отражает возможности конкретного момента.

«Что я сделал, чтобы сделать что-то лучше, успешнее, круче и все остальное? Это касается тоже съемок. Съемки — это процесс. Где-то внутри монтажной комнаты смотрят: „Вот здесь, конечно, не хватило еще часика, еще дня, еще года, еще пяти лет и всего остального“. Есть какое-то, конечно, ощущение, что чего-то не хватает...» — пояснил Сангаджиев.

При этом, говоря о личном, режиссер отметил, что наибольшее ощущение гармонии испытывает, когда находится дома — с женой и близкими. Именно это время он считает для себя идеальным, а остальное связывает с постоянной работой над собой и профессиональным развитием.

«Ключи к счастью? Наверное, не работать. Точно. А ключей нет, и мы все время с этой отмычкой пытаемся в чужие двери как бы залезть. Но на самом деле я очень счастлив, когда я дома, когда я со своими собаками, когда я не работаю, я с Ксюшей — с женой со своей. И вообще вот это идеальное время. А дальше какая-то работа над собой...» — заключил Сангаджиев.

