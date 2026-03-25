«Хуже комментариев она не услышит»: Пересильд перестает быть мамой для дочери во время репетиций

Юлия Пересильд: на репетициях дочери актриса перестает быть мамой

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд заявила, что во время репетиций перестает быть матерью для своей дочери Анны и становится требовательным наставником. Об этом актриса рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Космическая собака Лида».

«Как только мы вступаем на территорию театра, я перестаю быть мамой Ани. Я строгий в этом смысле человек, строгий и, наверное, перфекционист в профессии», — подчеркнула Пересильд.

Она также добавила, что в тот момент, когда ее дочь читает материал, хуже комментариев, чем те, что она может услышать от матери и отца, она вряд ли получит от кого-либо еще.

По ее мнению, очень важно получать конструктивную критику именно от родителей, ведь именно они могут указать на недостатки и дать правильные наставления.

«Когда она мне и папе начинает читать материал, хуже комментариев она уже больше нигде не услышит», — отметила Юлия.

Что касается профессиональных отношений, Юлия также отметила, что Аня успешно пробивается в мире искусства и без ее помощи.

«А чего помогать ей пробиваться? Она и без меня неплохо пробивается, это мне уже нужно просить у нее, чтобы она куда-нибудь пробила», — рассказала Пересильд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд положительно относится к отношениям своей дочери Анны с певцом Ваней Дмитриенко. Актриса отметила, что не намерена вмешиваться в личную жизнь молодых.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX