«Хуже комментариев она не услышит»: Пересильд перестает быть мамой для дочери во время репетиций

По словам заслуженной артистки, получение конструктивной критики от родителей крайне важно.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд заявила, что во время репетиций перестает быть матерью для своей дочери Анны и становится требовательным наставником. Об этом актриса рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Космическая собака Лида».

«Как только мы вступаем на территорию театра, я перестаю быть мамой Ани. Я строгий в этом смысле человек, строгий и, наверное, перфекционист в профессии», — подчеркнула Пересильд.

Она также добавила, что в тот момент, когда ее дочь читает материал, хуже комментариев, чем те, что она может услышать от матери и отца, она вряд ли получит от кого-либо еще.

По ее мнению, очень важно получать конструктивную критику именно от родителей, ведь именно они могут указать на недостатки и дать правильные наставления.

«Когда она мне и папе начинает читать материал, хуже комментариев она уже больше нигде не услышит», — отметила Юлия.

Что касается профессиональных отношений, Юлия также отметила, что Аня успешно пробивается в мире искусства и без ее помощи.

«А чего помогать ей пробиваться? Она и без меня неплохо пробивается, это мне уже нужно просить у нее, чтобы она куда-нибудь пробила», — рассказала Пересильд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд положительно относится к отношениям своей дочери Анны с певцом Ваней Дмитриенко. Актриса отметила, что не намерена вмешиваться в личную жизнь молодых.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

