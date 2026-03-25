Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана

Мурад Устаров
Американский лидер заявил, что получил от Тегерана выгодное предложение, не связанное с ядерной программой.

Трамп: Вашингтон получил большой подарок от Тегерана

Тегеран преподнес Вашингтону дорогостоящий «подарок», связанный с энергоресурсами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете, пишут «Известия».

«Они сделали нам подарок. И подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоящий колоссальных денег. И я не собираюсь говорить вам, что это», — заявил глава государства.

Он отметил, что «сюрприз» иранской стороны не имеет отношения к ядерным технологиям и касается активов в нефтяной и газовой сферах, а также Ормузского пролива.

Трамп назвал поступок Тегерана «приятным жестом», который серьезно изменил его отношение к иранской части переговорного процесса.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон обсуждает вопрос заключения соглашения с «правильными» партнерами из Ирана. Он также заявил, что исламская республика якобы лишилась военного потенциала: флота, авиации, систем противовоздушной обороны и части руководства.

