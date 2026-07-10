США прекратили наносить удары по Ирану

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 100 0

При этом в Вашингтоне допустили их возобновление.

Конфликт США и Ирана — американские военные прекратили удары

Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские военные временно приостановили атаки на Иран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Причина отказа Вашингтона от ударов по территории исламской республики — переговорный процесс. При этом собеседники телеканала заявили о возможной новой атаке США на ИРИ. По их словам, это может произойти ночью.

Источники также отметили, что Вашингтон не намерен идти по пути обострения обстановки на Ближнем Востоке, поэтому между ударами по Ирану делает длительные паузы.

Кроме того, чиновники сказали, что американские войска не совершали нападения на территорию исламской республики, в то время как иранские СМИ писали об атаках на объекты в Бушере, Конареке и Чогадеке.

«Ситуация динамично развивается, и удары могут возобновиться при необходимости», — добавили в CNN.

В ночь на 8 июля США совершили удары по Ирану якобы из-за атак Тегерана на корабли в Ормузском проливе. В ответ иранские военные ударили по американским военным объектам в странах региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции атаковал командный центр США и авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео