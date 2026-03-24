Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана
В то же время власти Тегерана отвергли эту информацию. Там заявили, что ни прямых, ни косвенных контактов с Вашингтоном нет.
Вашингтон ведет переговоры с представителями Ирана, которые якобы заинтересованы в заключении соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии присяги министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина, проходящей в Овальном кабинете Белого дома.
По словам американского лидера, диалог ведется с «нужными людьми», которые демонстрируют высокую готовность к договоренностям. Он также отметил, что Иран стремится к урегулированию ситуации.
«Мы говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку», — сказал американский лидер.
Одновременно Трамп заявил о значительных успехах США на Ближнем Востоке. Он выразил мнение, что военный потенциал Ирана существенно ослаблен: страна якобы лишилась флота, авиации, систем противовоздушной обороны и части руководства.
До этого телеканал CNN сообщил, что между США и Ираном были установлены контакты через посредников. По данным источников, инициатором выступил Вашингтон, который пытался через третьи стороны оценить возможность заключения соглашения.
Газета The New York Times, в свою очередь, писала, что Иран в рамках потенциальной сделки требует гарантий безопасности, в частности обязательств о ненападении.
Однако иранский МИД через агентство Sabereen News 23 марта опроверг сообщения о переговорах. В ведомстве подчеркнули, что у Тегерана нет ни прямых, ни косвенных контактов с представителями США.
