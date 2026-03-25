Депутатов Рады насильно заставляют голосовать за повышение налогов

Чтобы получить деньги на продолжение боевых действий, украинских депутатов заставляют голосовать чуть ли не под дулом автомата.

В интернете появилась фотография, на которой военные ВСУ фактически «оккупируют» правительственный квартал Киева и ждут команды, чтобы перейти к более решительным действиям. По данным одного из украинских политиков, сегодня офис Зеленского планирует провести «показательное избиение» народных избранников, наказав их за «неправильное» с точки зрения киевского режима голосование — отказ от повышения налогов.

Законопроект необходим для того, чтобы Украина получила финансирование от Международного валютного фонда.

Украинцы требуют от Владимира Зеленского провести президентские выборы. По данным соцопросов, большинство жителей страны устали от масштабной коррупции и политических скандалов, а уровень поддержки главы киевского режима продолжает падать.

Давление на Зеленского усиливается и из Вашингтона. Как сообщает издание American Conservative, США торопят Киев с проведением голосования, пригрозив в противном случае отказать в предоставлении любых гарантий безопасности после завершения конфликта. По оценкам экспертов, без помощи Запада уже к июню у украинского руководства могут закончиться средства даже на финансирование Вооруженных сил.

