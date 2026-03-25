Дефицита нет: в России запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой

В Федеральной антимонопольной службе напомнили, что праздник — не причина для роста стоимости.

ФАС предупредила производителей и ретейлеров о недопустимости роста цен на яйца

Производителям яиц и торговым сетям напомнили, что Пасха — не повод поднимать цены. С таким предостережением в преддверии праздника выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным Росстата, с начала года продукт и так подорожал на 16,5%. А весной цены резко повышаются каждый год, при том что дефицита сейчас нет. Поэтому антимонопольная служба будет активно мониторить рынок и в случае нарушений применит санкции.

Ранее 5-tv.ru писал, что дефицит куриных яиц накануне Пасхи возник в Германии. По данным Федеральной ассоциации по яйцам, производители не успевают удовлетворять запрос, из-за чего на полках отсутствует каждая десятая упаковка продукта.

Причинами нехватки яиц стали распространение птичьего гриппа, рост потребления внутри Германии и сокращение импорта. Поставки продукта осуществлялись из Нидерландов, где фермеры сегодня сокращают производство для соблюдения экологических норм.

