Более трети россиян хранят свои сбережения дома

Такой выбор обусловлен желанием сохранять полный контроль над своими расходами.

Какие способы хранения сбережения самые надежные

Значительная часть россиян, а именно 34%, предпочитает хранить свои сбережения в наличном виде дома. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Банки.ру».

Такой выбор обусловлен желанием людей иметь возможность моментально реагировать на любые экономические изменения и сохранять полный контроль над своими расходами.

При этом лидирующие позиции среди способов накопления все же занимают банковские вклады и накопительные счета — их используют 54% респондентов. Аналитики уточнили, что популярность банковских депозитов связана с государственными гарантиями страхования средств и возможностью защитить деньги от инфляции.

В качестве более гибкого варианта эксперты предлагают использовать накопительные счета, которые сочетают в себе доходность вкладов и доступность наличных.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что означает очередное снижение ставки. Такое решение обычно означает рост экономики, а одна из главных целей — увеличение потребления

