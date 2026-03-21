Кредиты станут доступнее? Что означает очередное снижение ставки

Центробанк снизил ключевую ставку еще на полпроцента. Такое решение обычно означает рост экономики, а одна из главных целей — увеличение потребления. Ведь вслед за ключевой должны уменьшиться и ставки коммерческих банков, доступнее станет ипотека и другие кредиты. Впрочем, так происходит далеко не всегда. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В седьмой раз подряд Центробанк понижает ключевую ставку. Это ожидаемый сигнал — в теории экономика должна дышать все свободнее.

«Мы приняли решение снизить ключевую ставку до 15% годовых. Рост цен после временного ускорения в январе ожидаемо замедлился. Процентные ставки в основных сегментах финансового рынка продолжают плавно снижаться под влиянием ранее принятых решений по ключевой ставке», — сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На практике пока кредиты доступнее не становятся. Яркий пример — по подсчетам «Известий», 62% россиян не могут позволить себе кредит на машину. Они зарабатывают менее 60 тысяч рублей. А средний ежемесячный платеж по автозайму уже 37 тысяч, то есть больше половины дохода. Столько тратить на долг по закону запрещено.

После резкого взлета в 2023-м и 2024-м в прошлом году продажи популярных китайских моделей обвалились примерно на четверть. Массовый сегмент перестает быть доступным. И высокие ставки по кредитам — одна из главных причин.

В прошлом году банки выдали как минимум на 20% меньше автокредитов, чем в 2024-м. Зато выросла статистика отказов — в начале этого года восемь из десяти заявок были отклонены.

«Мы действительно в январе 2026 года увидели снижение одобряемости по кредитам. Это было связано с тем, что банки стали требовать подтверждения официального дохода через Госуслуги либо подтверждать документально», — пояснила вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Жанна Специальная.

На багажнике вмятина, датчики барахлят, постоянные поломки. Для Александра покупка нового автомобиля — не прихоть. Машина нужна, чтобы успевать разъезжать по двум работам. Но и двойного оклада оказалось недостаточно — банк в кредите отказал.

«Добавляют допуслуги, страховку жизни, а без этих условий, которые входят в сам кредит, кредит по нормальной ставке просто не одобряют. Ну, собственно говоря, мне его и не одобрили», — рассказывает автовладелец Александр Чепурной.

Банки не торопятся понижать ставку вслед за ключевой, потому что рисков стало слишком много. В прошлом году объем «безнадежных» долгов россиян — то есть тех, по которым выплаты уже прекратились — почти достиг двух с половиной триллионов рублей, на треть больше, чем в 2024-м.

«Возникают перепады доходов, занятости, возникает перманентная фрикционная безработица. Банки не понижают свои ставки по кредитам, потому что у них снижается стоимость привлечения средств, но при этом растет стоимость риска», — объясняет кандидат экономических наук Андрей Бархота.

И речь не только об авто- или потребкредитах. Просрочки растут и на ипотечном рынке. В 2025-м новый рекорд — 265 миллиардов рублей, за три года объем невыплат увеличился втрое. Понижать ставку банки в таких условиях опасаются. В результате квартиры остаются недоступными, миллионы квадратных метров простаивают.

«Это кризис, который должен означать снижение цен на недвижимость, которая спекулятивно очень вздорожала. Этого, к сожалению, не происходит. Скорее, недвижимость где-то стагнирует, где-то слабо растет в цене», — считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Получается замкнутый круг. Цены по-прежнему высокие, доход недополучают ни крупные строительные компании, ни их подрядчики. Страдает множество смежных отраслей.

«Мелкий и микробизнес страдает больше всего. Потому что как раз у этого бизнеса нету какой-то подушки, они не были готовы, они в принципе об этом обычно не думают, мелкие предприниматели не были готовы к сложностям. И да, сейчас многие либо уйдут в тень, либо уйдут вообще с рынка», — отмечает экономист Алексей Родин.

По прогнозам специалистов, эффект от понижения ключевой ставки проявится через несколько месяцев. То есть, чтобы кредиты начали выдавать охотнее, а в экономике появились свободные деньги, должно пройти время. Проблема в том, что у многих его просто нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.