Взбодриться без кофе: названы полезные способы прогнать сонливость

Тренер Сушкова: вода и физические упражнения вернут бодрость лучше кофе

Крепкий кофе остается самым привычным способом побороть сонливость. Однако есть методы, которые помогают взбодриться эффективнее и без побочных эффектов.

Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Елена Сушкова рассказала Life.ru, о том, как восполнить силы без лишних стимуляторов.

Для того чтобы наладить кровообращение и «разогнать» организм, можно сделать небольшую зарядку. Начать ее эксперт советует с растираний — сначала нужно как следует разогреть ладони, а затем шею и уши — это поможет повысить чувствительность нервных окончаний и эффективно включиться в работу.

Следующим упражнением фитнес-тренер советует выбрать потягивания. Поднимите руки вверх, приподнимитесь на носки и потянитесь как можно выше. Также удобная разминка для офиса — подъемы со стула. По 10-15 повторений в умеренно быстром темпе помогут разогнать кровь и прогнать усталость.

Еще одна причина упадка сил, помимо недостатка движения — недостаточное потребление воды. Оно может вызвать усталость и приводить к снижению концентрации. Поэтому Сушкова считает очень важным поддерживать водный баланс. Стоит выработать привычку выпивать стакан воды каждый час.

Дополнят перечень полезных ритуалов дыхательные практики. Эксперт советует делать медленный глубокий вдох через нос, а затем резкий выдох через рот, повторяя упражнение 8-10 раз.

