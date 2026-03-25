Взбодриться без кофе: названы полезные способы прогнать сонливость

Сергей Добровинский
Правильные привычки помогут избежать упадка сил и употребления стимуляторов.

Как взбодриться без кофе

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Тренер Сушкова: вода и физические упражнения вернут бодрость лучше кофе

Крепкий кофе остается самым привычным способом побороть сонливость. Однако есть методы, которые помогают взбодриться эффективнее и без побочных эффектов.

Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Елена Сушкова рассказала Life.ru, о том, как восполнить силы без лишних стимуляторов.

Для того чтобы наладить кровообращение и «разогнать» организм, можно сделать небольшую зарядку. Начать ее эксперт советует с растираний — сначала нужно как следует разогреть ладони, а затем шею и уши — это поможет повысить чувствительность нервных окончаний и эффективно включиться в работу.

Следующим упражнением фитнес-тренер советует выбрать потягивания. Поднимите руки вверх, приподнимитесь на носки и потянитесь как можно выше. Также удобная разминка для офиса — подъемы со стула. По 10-15 повторений в умеренно быстром темпе помогут разогнать кровь и прогнать усталость.

Еще одна причина упадка сил, помимо недостатка движения — недостаточное потребление воды. Оно может вызвать усталость и приводить к снижению концентрации. Поэтому Сушкова считает очень важным поддерживать водный баланс. Стоит выработать привычку выпивать стакан воды каждый час.

Дополнят перечень полезных ритуалов дыхательные практики. Эксперт советует делать медленный глубокий вдох через нос, а затем резкий выдох через рот, повторяя упражнение 8-10 раз.

Ранее элементолог Скальный рассказал, какие витамины помогают восстановить энергию после зимы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
23:30
Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео