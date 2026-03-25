Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек

Онколог Олькин: внешний вид Лерчек не является причиной упрекать ее во лжи

Врач-онколог Дмитрий Олькин в разговоре с порталом Super прокомментировал состояние блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, у которой выявили рак желудка четвертой стадии.

По словам специалиста, даже столь серьезный диагноз не всегда означает безнадежную ситуацию, однако требует тщательно подобранной терапии.

Заболевание у девушки обнаружили после четвертых родов. В обществе возник вопрос, почему при тяжелой стадии она продолжает выглядеть привычно.

Медик пояснил, что внешний облик пациента редко позволяет судить о степени распространенности онкопроцесса. Все зависит от особенностей развития опухоли, влияния болезни на питание организма, наличия анемии, выраженности болевого синдрома и распространения метастазов.

«Если болезнь пока не успела сильно все это нарушить, а симптомы хорошо контролируются, человек может выглядеть абсолютно обычно. Плюс современная поддерживающая терапия делает свое дело: тошнота под контролем, анемия корректируется, питание поддерживается», — отметил специалист.

Он добавил, что точную стадию рака определяют исключительно инструментальными методами — компьютерной и позитронно-эмиссионной томографией, а также результатами биопсии.

Основным направлением лечения при таком диагнозе становится системная терапия, которая подбирается индивидуально. Хирургическое вмешательство, по словам врача, в большинстве случаев не рассматривается как радикальный метод и применяется лишь при осложнениях или при хорошем ответе опухоли на медикаментозное воздействие.

Олькин подчеркнул, что современные подходы к лечению позволяют ряду пациентов даже с четвертой стадией заболевания сохранять социальную активность и относительно привычное качество жизни.

