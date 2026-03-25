Тащил на себе: нелепый угон мотоцикла попал на десятки камер наблюдения

Незадачливый вор вручную катил добычу по сугробам до электрички.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Полицейские Подмосковья раскрыли, пожалуй, самое легкое дело. Правда, для этого им пришлось просмотреть огромное количество видео.

Все произошло еще зимой. Незадачливый вор похитил мотоцикл, но завести его так и не смог. Пришлось катить добычу по сугробам. Сначала до электрички, потом в свой гараж.

Все это время буквально каждый его шаг снимали камеры видеонаблюдения. Более того, выяснилось, что это не первая его кража. Теперь покататься на чужих мотоциклах он сможет не скоро.

Ранее в американском штате Висконсин обнаженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи, в котором находились пациент и двое парамедиков. Инцидент произошел, когда бригада оказывала помощь в жилом квартале.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда медики были заняты, и запрыгнул на водительское сиденье. Один из сотрудников успел выскочить, чтобы попытаться остановить угонщика, второй покинул машину уже во время начала движения. Погоня растянулась на 29 километров через несколько населенных пунктов. Преступник игнорировал требования полиции, подвергая опасности пациента, оставшегося запертым в фургоне.

Остановить безумный заезд удалось только после применения шипов для принудительной остановки транспорта.

