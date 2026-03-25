Тащил на себе: нелепый угон мотоцикла попал на десятки камер наблюдения

Нелепый угон мотоцикла в Подмосковье попал на десятки видеокамер наблюдения

Полицейские Подмосковья раскрыли, пожалуй, самое легкое дело. Правда, для этого им пришлось просмотреть огромное количество видео.

Все произошло еще зимой. Незадачливый вор похитил мотоцикл, но завести его так и не смог. Пришлось катить добычу по сугробам. Сначала до электрички, потом в свой гараж.

Все это время буквально каждый его шаг снимали камеры видеонаблюдения. Более того, выяснилось, что это не первая его кража. Теперь покататься на чужих мотоциклах он сможет не скоро.

