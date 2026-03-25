Бегство из «роскошного» рехаба: пациент заявил о страшных пытках в коттедже

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 66 0

Методы лечения в учреждении оказались весьма специфичными.

Пытки в рехабе в элитном коттедже что известно слова жертв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Свердловской области сбежал из реабилитационного центра из-за пыток

Житель Свердловской области сумел покинуть реабилитационный центр, расположенный в элитном доме под Екатеринбургом. Он совершил побег после того, как столкнулся там с жестоким обращением. Об этом сообщает портал E1.ru.

Как рассказал мужчина, учреждение оказалось филиалом крупной федеральной сети. Он сам согласился на лечение, надеясь избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, и заплатил за курс все накопленные деньги — около 110 тысяч рублей.

Этой суммы хватило на два месяца проживания, однако вместо ожидаемой помощи, утверждает бывший пациент, он подвергался издевательствам.

По его словам, сотрудники центра держали его в сильно натопленной бане до потери сознания, лишали сна и заставляли подолгу переписывать тексты, смысл которых он не понимал.

При этом покинуть территорию учреждения самостоятельно ему якобы не позволяли. Чтобы выбраться, мужчина решился причинить себе вред и в итоге оказался в больнице.

Журналисты отмечают, что руководитель клиники не ответил на их звонки, а представители московского офиса пообещали предоставить комментарий позднее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
