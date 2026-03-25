«Звучит пафосно»: SHAMAN хочет сыграть себя в фильме про себя

Евгения Алешина
Артист не может представить никого из современных актеров, кто бы смог хорошо воплотить его на экране.

Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, желает сыграть самого себя в фильме про себя. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Проще самому себя сыграть, как бы пафосно ни звучало», — сказал он.

Артист отметил, что каждый человек уникален и неповторим. Дронов не может себе представить, кто из современных актеров смог бы достаточно профессионально воплотить его образ на экране.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN высказался по поводу возможности отцовства в паре со своей супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Все важные решения в семье принимаются совместно, а сами отношения построены на равноправии и взаимном уважении, отметил артист в беседе с журналистами. Оценивать себя как мужа артист отказался, с улыбкой заметив, что этот вопрос лучше задать его избраннице.

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео