«Как Бог даст»: SHAMAN заговорил о детях в браке с Екатериной Мизулиной
Музыкант дал понять, что тема отцовства для него остается открытой, но торопить события он не намерен.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев: 5-tv.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался по поводу возможности отцовства в паре со своей супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом исполнитель заявил в беседе с 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».
«Поживем — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чем дело, торопить события не стоит», — сказал народный артист России.
Музыкант отметил, что все важные решения в семье принимаются совместно, а сами отношения построены на равноправии и взаимном уважении.
Оценивать себя как мужа артист отказался, с улыбкой заметив, что этот вопрос лучше задать его избраннице.
У исполнителя уже есть дочь Варвара, которая родилась в его первом браке с преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной. Из-за насыщенного гастрольного графика певец редко видится с ребенком и не скрывает, что переживает по этому поводу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мизулина готовит Дронову на завтрак. Кроме того, артист рассказал о своих кулинарных предпочтениях.
