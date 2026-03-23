«Как Бог даст»: SHAMAN заговорил о детях в браке с Екатериной Мизулиной

Мурад Устаров
Музыкант дал понять, что тема отцовства для него остается открытой, но торопить события он не намерен.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался по поводу возможности отцовства в паре со своей супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом исполнитель заявил в беседе с 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Поживем — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чем дело, торопить события не стоит», — сказал народный артист России.

Музыкант отметил, что все важные решения в семье принимаются совместно, а сами отношения построены на равноправии и взаимном уважении.

Оценивать себя как мужа артист отказался, с улыбкой заметив, что этот вопрос лучше задать его избраннице.

У исполнителя уже есть дочь Варвара, которая родилась в его первом браке с преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной. Из-за насыщенного гастрольного графика певец редко видится с ребенком и не скрывает, что переживает по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мизулина готовит Дронову на завтрак. Кроме того, артист рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

