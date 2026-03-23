«Как Бог даст»: SHAMAN заговорил о детях в браке с Екатериной Мизулиной

SHAMAN заговорил о детях в браке с Екатериной Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался по поводу возможности отцовства в паре со своей супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом исполнитель заявил в беседе с 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Поживем — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чем дело, торопить события не стоит», — сказал народный артист России.

Музыкант отметил, что все важные решения в семье принимаются совместно, а сами отношения построены на равноправии и взаимном уважении.

Оценивать себя как мужа артист отказался, с улыбкой заметив, что этот вопрос лучше задать его избраннице.

У исполнителя уже есть дочь Варвара, которая родилась в его первом браке с преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной. Из-за насыщенного гастрольного графика певец редко видится с ребенком и не скрывает, что переживает по этому поводу.

