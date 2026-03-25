Ушаков: текст мирного соглашения с Украиной еще не обсуждался

Текст соглашения об урегулировании украинского конфликта пока никто не готовил и не обсуждал с Москвой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос касательно сообщений американской стороны о достижении некого соглашения между Россией и Незалежной.

Кроме того, помощник российского лидера отметил, что США уведомили Россию об итогах переговоров Вашингтона и Киева, которые прошли 21 марта во Флориде.

По словам Уиткоффа, Вашингтон приветствует и поддерживает все контакты, связанные с урегулированием. Он подчеркнул важность продолжающегося переговорного процесса для глобальной стабильности. В консультациях помимо Уиткоффа участвовал зять Трампа Джаред Кушнер.

