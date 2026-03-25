Ушаков: текст мирного соглашения с Украиной еще не обсуждался

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Помощник президента России предположил, что документ никто не готовил.

Текст мирного соглашения между РФ и Украиной отсутствует

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Текст соглашения об урегулировании украинского конфликта пока никто не готовил и не обсуждал с Москвой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос касательно сообщений американской стороны о достижении некого соглашения между Россией и Незалежной.

Кроме того, помощник российского лидера отметил, что США уведомили Россию об итогах переговоров Вашингтона и Киева, которые прошли 21 марта во Флориде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры США и Украины.

По словам Уиткоффа, Вашингтон приветствует и поддерживает все контакты, связанные с урегулированием. Он подчеркнул важность продолжающегося переговорного процесса для глобальной стабильности. В консультациях помимо Уиткоффа участвовал зять Трампа Джаред Кушнер.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео