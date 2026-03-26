«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела

Лилия Килячкова
Около года назад артист получил серьезный ожог из-за неисправной пиротехники, но не намерен жить без риска.

Филипп Киркоров не стал страховать свое тело после полученного на концерте ожога

Народный артист России Филипп Киркоров не стал страховать свое тело после того, как получил ожог на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом исполнитель хита «Единственная» рассказал на своем сольном концерте в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я же не Дженнифер Лопес, чтобы страховать свою заднюю точку или переднюю, или что-то еще. А потом она застраховалась, по-моему, на миллион или на два, у нас миллион или два — это несколько другой эквивалент, поэтому что я буду разорять страховые компании. Я уж сам разорюсь как-нибудь», — заявил король эстрады.

В апреле 2025 года Филипп Киркоров выступил с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». В момент исполнения песни «Черная пантера» на нем загорелась куртка от неправильно сработавшего фейерверка. Исполнитель кричал от боли, но не мог отдернуть руку, иначе упал бы с высоты. После происшествия поп-королю оказали помощь медики. Несмотря на ожоги и боль, певец переоделся и продолжил концерт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров хочет набить татуировку на месте ожога, полученного на концерте.

