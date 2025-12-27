«Остался след»: Киркоров хочет забить обгоревший локоть татуировкой

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

В апреле этого года певец получил серьезный ожог во время выступления.

Киркоров хочет забить обгоревший локоть татуировкой

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Филипп Киркоров собрался забить обгоревший на концерте локоть татуировкой

Народный артист России Филипп Киркоров поделился, что хочет набить татуировку на месте ожога, полученного на концерте. Об этом поп-король рассказал в эфире одной из передач федерального канала.

«Остался след <…> Не беспокоит, но жду, когда подуспокоится, и татуировками забью это место. Вот это был, конечно, жесткий период в моей жизни, который выбил меня из колеи почти на целый месяц. Я лечился, я потерял очень много работы. У меня была серьезная такая травма очень», — рассказал певец.

В апреле 2025 года Филипп Киркоров выступил с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». В момент исполнения песни «Черная пантера» на нем загорелась куртка от неправильно сработавшего фейерверка. Исполнитель кричал от боли, но не мог отдернуть руку, иначе упал бы с высоты. После происшествия поп-королю оказали помощь медики. Несмотря на ожоги и боль, певец переоделся и продолжил концерт.

После случившегося король эстрады взял перерыв от работы. Он занимался здоровьем и проводил время с семьей. Правда, долго отдыхать Филипп Киркоров не смог. И как только рука начала заживать, вернулся на сцену.

Как ранее писал 5-tv.ru, Киркоров признался, что не жалеет ни о чем в жизни.

