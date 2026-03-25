Путин назвал работу деятелей культуры источником вдохновения для всей страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников культуры с профессиональным праздником и провел торжественную церемонию вручения наград в области культуры. Глава государства подчеркнул, что труд деятелей культуры является источником вдохновения не только для них, но и для всей страны.

«Один из участников церемонии сказал, что сама работа является источником вдохновения. Хотел бы послать вам „ответную шайбу“: ваша работа и результаты вашей работы, безусловно, являются источником вдохновения для всей страны», — сказал президент.

Путин акцентировал внимание на том, что культура лежит в основе российской идентичности и представляет собой важнейший элемент культурного кода страны. Именно она, по словам президента, создает моральные ориентиры для общества, поддерживает и укрепляет его духовное состояние, формирует будущее страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с ведущими театральными деятелями России. В ходе встречи она отметила, что российский театр всегда осознавал свою ответственность перед зрителями. Артисты, часто рискуя жизнью, выступают перед бойцами в зоне специальной военной операции, а театры активно направляют гуманитарную помощь на передовую. Многие актеры и сотрудники театров также уходят на фронт добровольцами.

