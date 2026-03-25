В Подмосковье избили корреспондента «Известий», снимавшего сюжет о продаже «красивых» номеров

Борис Сатаров

Журналиста увезли, угрожали и принудили написать отказ от претензий.

В Подольске сотрудники фирмы, торгующей «красивыми» автомобильными номерами, напали на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Журналист выполнял редакционное задание и хотел выяснить, насколько легально здесь продают регистрационные знаки.

Вместо ответов съемочная группа получила удары, а самого корреспондента вывезли в неизвестном направлении, избили и заставили написать заявление об отсутствии претензий.

По словам Полторанина, нападавшие заподозрили в нем журналиста и сразу перешли к агрессии. После того как его несколько раз ударили, у него отобрали телефон, посадили в машину и увезли. В салоне ему угрожали физической расправой — в том числе ножницами. Позже его оставили на железнодорожной станции Подольск.

Несмотря на инцидент, офис компании продолжил работу, и сотрудники разбежались только после того, как на месте появились несколько съемочных групп. Когда двери все же открылись, директор фирмы Павел Погосян сделал вид, что не понимает, о чем речь, и заявил, что журналисты его с кем-то путают.

Пострадавший корреспондент был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сотрудники «Известий» написали заявление в полицию. Правоохранителям предстоит разобраться в законности торговли «красивыми» номерами и дать оценку действиям тех, кто напал на журналиста.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео