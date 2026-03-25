«Я обнаглел!» — Збруев о своем поведении и общении с людьми

По словам артиста, люди очень редко бывают самими собой.

Александр Збруев: я позволяю себе вести себя так, как считаю нужным

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что к своим годам он уже обнаглел и может говорить людям то, что думает. Об этом актер театра и кино рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере своего спектакля «А. Збруев…» в честь 88-летия.

«Я к своим годам, конечно, я обнаглел. Я обнаглел. Конечно, и иногда себя веду совсем не так, как обычно нужно вести себя интеллигентному человеку. Поэтому я сегодня <…> позволил себе вести себя так, как я считаю нужным: ни перед кем и ни перед чем не прогибаться», — сказал Збруев.

Збруев добавил, что он такой, какой есть, и надеется, что окружающие это понимают и принимают. По его словам, люди очень редко бывают самими собой.

Также артист поделился, что ему нравится «публичное одиночество». Збруев зачастую находится в окружении большого количества людей и поэтому иногда хочет от этого отдохнуть.

«Мне нравится публичное одиночество. Оно мне нравится. Я, честно говоря, стараюсь уйти от какой-то толпы, от большого множества людей. Не потому, что я их не люблю, а потому что, ну, потому что потому!» — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Збруев раскрыл простой секрет своей энергии в 87 лет. Ежедневные физические упражнения помогают артисту сохранять ощущение тонуса и «чувствовать тело».

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео