Александр Збруев: я позволяю себе вести себя так, как считаю нужным

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что к своим годам он уже обнаглел и может говорить людям то, что думает. Об этом актер театра и кино рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере своего спектакля «А. Збруев…» в честь 88-летия.

«Я к своим годам, конечно, я обнаглел. Я обнаглел. Конечно, и иногда себя веду совсем не так, как обычно нужно вести себя интеллигентному человеку. Поэтому я сегодня <…> позволил себе вести себя так, как я считаю нужным: ни перед кем и ни перед чем не прогибаться», — сказал Збруев.

Збруев добавил, что он такой, какой есть, и надеется, что окружающие это понимают и принимают. По его словам, люди очень редко бывают самими собой.

Также артист поделился, что ему нравится «публичное одиночество». Збруев зачастую находится в окружении большого количества людей и поэтому иногда хочет от этого отдохнуть.

«Мне нравится публичное одиночество. Оно мне нравится. Я, честно говоря, стараюсь уйти от какой-то толпы, от большого множества людей. Не потому, что я их не люблю, а потому что, ну, потому что потому!» — подчеркнул артист.

