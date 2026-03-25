Путин указал на молчание по теме Ирана выступивших против СВО деятелей культуры

Дарья Корзина
Президент России отметил противоречивое поведение артистов, осудивших спецоперацию, но игнорирующих события на Ближнем Востоке.

Деятели культуры, осуждавшие СВО, в настоящее время молчат о американо-израильской агрессии против Ирана. Об этом на церемонии вручения президентской премии для молодых деятелей культуры заявил президент России Владимир Путин.

«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма — я так понимаю, что после начала СВО, но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина на церемонии.

Президент добавил, что поведение таких людей часто связано с политической конъюнктурой и их совесть, по сути, зависит от текущей политической ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подчеркнул важность поддержания системы образования в сфере искусства и культуры. Президент также акцентировал внимание на необходимости знакомить подрастающие поколения с историей отечественного искусства.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео