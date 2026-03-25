Путин указал на молчание по теме Ирана выступивших против СВО деятелей культуры

Деятели культуры, осуждавшие СВО, в настоящее время молчат о американо-израильской агрессии против Ирана. Об этом на церемонии вручения президентской премии для молодых деятелей культуры заявил президент России Владимир Путин.

«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма — я так понимаю, что после начала СВО, но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина на церемонии.

Президент добавил, что поведение таких людей часто связано с политической конъюнктурой и их совесть, по сути, зависит от текущей политической ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подчеркнул важность поддержания системы образования в сфере искусства и культуры. Президент также акцентировал внимание на необходимости знакомить подрастающие поколения с историей отечественного искусства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.