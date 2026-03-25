Международная федерация гандбола разрешила РФ участвовать в юниорских турнирах

|
Дарья Корзина

Российские сборные смогут также организовывать товарищеские матчи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международная федерация гандбола (IHF) разрешила сборной России участвовать в турнирах среди юниоров. Решение было опубликовано на сайте организации.

«Международная федерация гандбола (МФГ) объявляет, что Совет МФГ принял решение от 24 марта 2026 года разрешить российским и белорусским юношеским сборным постепенно, с немедленным вступлением в силу, вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу», — сказано в тексте документа.

В сообщении также уточняется, что это решение вступает в силу немедленно и распространяется на все возрастные категории спортсменов до 21 года.

Кроме того, молодежным сборным России и Белоруссии предоставляется возможность организовывать и участвовать в самостоятельно спланированных товарищеских матчах и турнирах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью восстановлена в правах без ограничений. Совет World Athletics снял все санкции, связанные с допингом, после выполнения ВФЛА 34 условий в рамках трехлетней спецпрограммы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

