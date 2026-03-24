С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все допинговые санкции

ВФЛА восстановлена в правах без ограничений.
Фото: www.globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Совет World Athletics принял решение о полном снятии всех санкций, связанных с допингом, с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках спецпрограммы. За это время выполнены 34 условия и требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода «карантина».
Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от международных соревнований в 2015 году после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) — с тех пор российские легкоатлеты выступали только в нейтральном статусе после получения индивидуальных допусков.
Ранее 5-tv.ru писал о награждении спортсменов, прославивших Россию на Паралимпиаде. Впервые за 12 лет спортсмены выступали за Россию, с флагами на форме и гимном на церемонии награждения. Наша страна борется за то, чтобы на следующих Олимпийских играх символика тоже присутствовала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?