Водителям Москвы рекомендовано заранее планировать маршруты на 26 марта

Дарья Корзина

В столице ожидаются локальные ограничения движения в центре и на западе, особенно в часы пик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал водителям заранее планировать поездки в центр и на запад Москвы 26 марта из-за возможных локальных перекрытий движения. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила о ситуации в своем официальном релизе.

В сообщении ЦОДД уточняется, что 26 марта в Центральном и Западном административных округах (ЦАО и ЗАО) могут возникнуть временные перекрытия. В связи с этим горожанам предложено заранее выбирать пути объезда или использовать навигационные системы для поиска альтернативных маршрутов.

Кроме того, специалисты ЦОДД посоветовали водителям избегать выездов в часы пик, когда на дорогах ожидаются наибольшие заторы. Эти временные интервалы охватывают период с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30.

В департаменте транспорта также порекомендовали водителям учитывать возможные задержки и добавлять дополнительное время на поездки, а также перенести их в случае, если они планируются в районе предполагаемых перекрытий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водителей в России предупредили о жестких штрафах. Даже незначительная ошибка на дороге может привести к серьезным последствиям.

