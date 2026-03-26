Российские хакеры взломали «цифровое сердце» Украины

Анастасия Антоненко
Закрытые шифры, ключи и коды использовались для межведомственного электронного документооборота.

Российские хакеры взломали шифрование всего госсектора Украины

Российские хакеры взломали цифровую инфраструктуру Украины. В результате масштабной кибератаки был рассекречен государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей, охватывающий все ведомства украинского государственного сектора. Об этом рассказал источник РИА Новости.

«Данную операцию спокойно можно трактовать как «взлом цифрового сердца Украины», — сообщили агентству.

По информации источника, в результате атаки стала возможна выгрузка закрытых шифров, исходных ключей и кодов, которые использовались для межведомственного электронного документооборота.

Система шифрования, разработанная компанией «Сайфер», обеспечивала защищенный доступ к рабочим ресурсам государственных органов, крупных банков и поставщиков, а также поддерживала базы данных госзакупок и электронных сервисов госуслуг.

В день взлома на официальном сайте компании было опубликовано сообщение с подтверждением этого факта.

Кроме того, на прошлой неделе пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» заявила о блокировке и удалении сайта «Новости Донбасса», одного из крупнейших украинских СМИ с антироссийской риторикой. Как результат — безвозвратно утраченными оказались около 500 тысяч информационных сообщений издания.

Подобный случай был зафиксирован в январе текущего года. Хакеры атаковали сайт губернатора и правительства Херсонской области. Публикации со списками жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь оказались недоступны.

