Хакеры атаковали сайты администрации Херсонской области

Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, публикации со списками жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь оказались недоступны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Сальдо

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до 27 человек увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Херсонскую область. Многие из них сгорели заживо. Минздрав РФ уточнял, что пострадавшими числятся 29 человек, в больницах остаются 14 раненых.

По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

