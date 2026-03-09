ВС РФ освободили населенный пункт Голубовка в ДНР

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Наши войска уверенно вытесняют неприятеля с занимаемых позиций.

Какие города освободила Россия в ДНР 9 марта 2026

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве поделились статистикой, что за сутки ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

